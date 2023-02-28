Зеленський хоче цьогоріч розпочати переговори щодо членства України в ЄС
Рік тому Україна закріпила за собою статус кандидата, тепер настав час для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Ділова столиця.
"Україна завжди була Європою, Україна завжди буде Європою. Ми вже гарантували це. Рік тому, на п'ятий день повномасштабної війни, Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу і закріпила за собою статус кандидата. Цього року настав час ухвалити рішення про початок переговорів щодо членства", — написав він у Twitter.
"Саме Україна об'єднала ЄС, як ніколи раніше. Саме Україна захищає європейські цінності для майбутніх поколінь. Разом у боротьбі, разом у перемозі. Хай живе Європа! Хай живе свобода!" — додав глава держави.