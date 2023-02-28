95% прибутку банківської системи за 2022 рік заробили банки в "топ-10"

За давними Опендатабот, українські банки торік отримали 24,7 мільярда гривень прибутків, 95% з яких припало на фінустанови в топ-10, повідомляє Економічна правда.

"На початку повномасштабного вторгнення існував великий ризик колапсу української банківської системи. Попри це, за підсумками 2022 року, більшість банків в країні встояли, а деякі навіть змогли покращити показники у порівнянні з 2021 роком та увірватися у топ-10 найприбутковіших фінустанов" , - пишуть аналітики.

Загальний прибуток банків в 2022 році складав 24,7 млрд грн, що у понад 3 рази менше порівняно з 2021 роком — тоді банки в Україні заробили 77,5 млрд грн.

У рік великої війни в Україні стало на 4 банки менше: Мегабанк та Січ — збанкрутували, а два банки з російським корінням — Промінвестбанк та перейменований Сбербанк було закрито. Наразі в Україні залишилось 67 банків.

Приблизно дві третини банків (46 з 67) закінчили 2022 рік з позитивним балансом. Їх загальний прибуток склав 45,5 млрд за рік.

Понад половину від прибутку усіх українських банків припадає на державний Приватбанк — 66% або 30,2 млрд грн. Однак у порівнянні з роком напередодні його прибуток зменшився на 14% (у 2021 він становив 35 млрд грн).

Топ-10 банків заробили 95% від усього прибутку банків з позитивним балансом.

Також у рік повномасштабної війни українці стали більше довіряти державним банкам. Їх частка у загальному прибутку збільшилася з 55% до 68% за рік.

Майже третина або 21 банк отримали збитки у розмірі 20,8 млрд грн.