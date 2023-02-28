Запаси ракет у Росії практично на нулі - Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що запаси ракет у Росії дуже виснажилися, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю Голосу Америки він повідомив, що через це проміжок між ракетними ударами РФ по території України збільшується, а кількість ракет в атаках зменшується.

На запитання, якою є причина такої тенденції, Буданов відповів: "Зменшення запасів ракет. Іншої не існує. Вони вже, в принципі, сидять майже на нулях".

Раніше у Повітряних силах припустили, що Росія не атакувала Україну ракетами у річницю вторгнення 24 лютого, оскільки не може собі цього дозволити.