Якими будуть ціни на газ для населення: тарифи на березень 2023 року

У березні 2023 року річні тарифи на газ пропонують дев'ять постачальників. Ціни коливаються від 7,70 до 10 гривень за кубометр.﻿ Про це, з посиланням на дані компаній, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Ціни постачальників:

"Еру Людям" - 7,70 гривень

"Енерджі трейд груп" - 7,799

"Нафтогаз України" – 7,96

"Прикарпатий енерго трейд" - 7,98

"Полтавагаз збут" - 7,99

"Львівенергозбут" - 8,20

"Київські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46

"Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46

"СвітлоГаз" – 9,99.

У той же час, після того, як у травні "Нафтогаз" отримав усіх клієнтів групи компаній Дмитра Фірташа "Твій Газзбут", державна компанія зайняла 98% ринку постачання газу для населення.

В Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ населення. Ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.