Зеленський провів чергове засідання Ставки: що обговорювали

Президент Володимир Зеленський у вівторок провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якій командувачі угруповань доповіли про перебіг бойових дій у районах відповідальності, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба Офісу президента.

"Члени Ставки розглянули загальну оперативну обстановку та ймовірний характер дій противника найближчим часом".

Доповідали з цих питань головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний та начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Також на Ставці розглянули стан забезпечення сил оборони боєприпасами й технікою, перебіг підготовки українських військовослужбовців за кордоном, зокрема, потреби сил оборони щодо чисельності та спеціальностей.

До засідання Ставки долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.