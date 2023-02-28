Блінкен пообіцяв удар по китайським компаніям у разі постачання зброї Росії

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив стурбованість адміністрації Джо Байдена тим, що Китай розглядає можливість надання смертоносної допомоги Росії у її війні проти України, і попередив, що Пекін зіткнеться з наслідками такого кроку, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє CNN.

"Ми дуже чітко попередили Китай про наслідки надання такої підтримки. Ми без вагань завдамо ударів китайським компаніям або приватним особам, які порушують наші санкції або іншим чином беруть участь у підтримці військових дій Росії" , - сказав він на прес-конференції в Казахстані.

Блінкен сказав, що порушив це питання "безпосередньо" з високопоставленим дипломатом Китаю Ван І, коли зустрівся з ним на полях Мюнхенської конференції з безпеки, а президент США Джо Байден порушив це питання з президентом Китаю Сі Цзіньпіном в Індонезії в листопаді.

Якби Китай підтримав військові дії Росії, це створило б "серйозну проблему" для американо-китайських відносин, а також відносин Китаю з іншими країнами світу, сказав Блінкен, додавши, що він сподівається, що Китай серйозно сприйме попередження США і утримається від допомоги Росії.

"Китай не може робити й те, й інше, коли йдеться про російську агресію в Україні. Не можна, з одного боку, висувати мирні пропозиції, а з іншого - фактично підливати полум'я пожежі, розпаленої Росією" , - сказав Блінкен.

Нагадаємо, у Держдепі США заявили, що плани Китаю ухвалити білоруського диктатора Олександра Лукашенка є ще одним підтвердженням того, як Пекін намагається посилити свою взаємодію з РФ.