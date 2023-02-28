Розвідка Італії: Росіянам потрібна оперативна пауза для підготовки до довгої війни

Італійська розвідка вважає, що зараз росіянам потрібна оперативна пауза для підготовки до довгої війни в умовах західних санкцій, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у представленому парламенту Італії звіті спецслужб, повідомляє La Stampa.

"Для росіян оперативна пауза необхідна для відновлення і підготовки до тривалої війни. Москва намагається використати цей період відносної стагнації для перезапуску діяльності російського військово-промислового комплексу, який, залишаючись значним з точки зору виробничих потужностей, починає відчувати вплив західних санкцій" , – йдеться у звіті.

Це те, що ми читаємо в щорічному звіті італійської розвідки для парламенту, представленому сьогодні.

Також, на думку італійської розвідки, спостерігається зниження підтримки війни у російському суспільстві.

"Хоча значна частина російського населення продовжує підтримувати роботу російського керівництва, завдяки поширенню пропаганди в ЗМІ, спостерігається зниження консенсусу в громадських опитуваннях, про що також свідчить кількість людей, які залишають країну" , - підкреслюється в щорічному звіті.

Італійська розвідка також очікує, що Росія продовжуватиме кібератаки і дезінформацію в країнах НАТО,

"Москва не припинить втручатися в політичну динаміку і процеси прийняття рішень в країнах НАТО, - вважає італійська розвідка, - вдаючись ще більше, ніж у минулому, до примусових і маніпулятивних методів, таких як кібератаки, дезінформація, шантаж і використання таких важелів, як міграція і енергетика, причому останні приречені на втрату актуальності з огляду на прагнення Заходу знайти альтернативи енергетичній залежності від Росії".

Водночас, на думку розвідки Італії, застосування Росією ядерної зброї малоймовірне.

У документі зазначається, що "увага національної розвідки посилена щодо ризиків ескалації, пов'язаних з продовженням конфлікту, в тому числі загрози застосування ядерної зброї Росією, яка на момент підготовки цієї доповіді оцінюється як малоймовірна".

Як повідомлялося, розвідка Латвії вважає, що Росія не планує припиняти військові дії в Україні та все ще розглядає можливість відновлення наступу на Київ.