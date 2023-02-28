ЗМІ: Лукашенко прилетів до Китаю для зустрічі із Сі Цзіньпіном

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко 28 лютого прибув до Китаю. Він планує зустрітися із лідером КНР Сі Цзіньпіном, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє провладне видання Белта.

Літак Лукашенко здійснив посадку в аеропорту Пекіна. Він планує пробути у Китаї до 2 березня, щоб провести «низку зустрічей із вищими посадовими особами КНР та керівництвом провідних китайських корпорацій».

Пропагандисти повідомляють, що Лукашенко та Сі проведуть переговори у вузькому та розширеному складах. Очікується, що за підсумками переговорів буде підписано «великий пакет документів з розвитку відносин у ключових сферах».

МЗС Китаю 24 лютого опублікувало мирний план зі своїми ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України. Він складається з 12 пунктів, серед яких заклик до припинення вогню, скасування санкцій та поновлення переговорів.

У документі жодних згадок про виведення російських військ із окупованих територій України, але є пункт про повагу до суверенітету всіх країн. Пекін також чітко виступив проти застосування ядерної зброї.

Президент США Джо Байден відкинув китайський «мирний план», заявивши, що його реалізація вигідна тільки Росії. Президент України Володимир Зеленський вважає позитивним той факт, що Пекін почав говорити про Україну, але не погодився з деякими пунктами.

28 лютого Лукашенко заявив, що Україна повинна «негайно укласти мирний договір з РФ».