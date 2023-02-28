ОК "Південь": Росія вивела в Чорне море 5 носіїв крилатих ракет "Калібр"

Росія вивела в Чорне море корабельне угруповання, до якого входить 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування "Південь".

"Корабельне угруповання ворога в Чорному морі суттєво збільшено, незважаючи на помірний шторм. Наразі там вже 17 кораблів, серед яких 5 ракетоносіїв, включаючи 2 підводних. Загальний залп "Калібрів" може сягати 32 ракет" , — йдеться у повідомленні.

28 лютого Росія проводить у Балтійському морі навчання ракетних суден, оснащених крилатими ракетами "Калібр".