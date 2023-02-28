Зеленський зустрівся з прокурором Міжнародного кримінального суду

У вівторок, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні глави держави у Facebook.

"З першого дня повномасштабного вторгнення Росії наша держава відчуває підтримку з боку Міжнародного кримінального суду" , — заявив президент.

Зеленський повідомив, що під час зустрічі з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом він заявив, що жахливі злочини, які вчинили на територіях України російські окупанти, не повинні залишитися непокараними.

"Для нас важливо почути сигнали про підтримку і важливість правосуддя. Це означає, що ми не одні у бажанні добитися справедливості для України й спільно зможемо повернути справедливість для Європи та світу. Щоб такі жахливі злочини не могли повторитися у майбутньому навіть теоретично" , — підкреслив глава держави.

Слідча група з Нідерландів зібрала докази воєнних злочинів Росії проти України для Міжнародного кримінального суду.

У грудні 2022 року Хан заявив, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) здатний ефективно розглядати воєнні злочини, скоєні Росією в Україні. Прокурор назвав МКС правильним місцем для переслідування злочину агресії, акту нападу на іншу країну, і додав, що цей суд має повноваження судити голів держав.