ЗМІ: Німеччина відправить протягом року до України дві системи ППО Skynex

Німеччина відправить протягом цього року в Україну дві системи ППО малого радіуса дії Skynex, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на генерального директора німецького концерну Rheinmetall AG Арміна Паппергера.

Паппергер повідомив, що дві системи Skynex, вартість яких складає 212 млн. доларів, були замовлені німецьким урядом. За його інформацією, системи буде відправлено до України вже цього року.

Гендиректор концерну додав, інакше Німеччина самостійно використала б ці ППО для власного захисту.﻿

Раніше повідомлялося, що на замовлення уряду Німеччини компанія Rheinmetall розпочала доставлення в Україну автоматизованих систем розвідки SurveilSPIRE, які використовують для моніторингу великих ділянок місцевості із залученням малої кількості персоналу.