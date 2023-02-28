У США розповіли, коли військові ЗСУ завершать навчання на Patriot

Сполучені Штати підготували понад 4000 українських військових, для того, щоб вони змогли користуватись ракетною системою Patriot, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише CNN.

Як розповів американський генерал Дуглас Сімс, підготовка українських військових триває не тільки у США, а й по всій Європі.

"Колективна підготовка триває по всій Європі та різко збільшує українські об’єднані збройні організації. Загалом із січня американські військові навчили понад 1000 українців, довівши загальну кількість навчених Сполученими Штатами трохи більше ніж 4000" , - сказав він.

Він також зауважив, що навчання на ракетній системі Patriot, які проходять у Форт-Стілл, незабаром закінчаться.

"Збройні сили США незабаром завершать підготовку та оснащення першої в Україні батареї Patriot" , - розповів він.

Сімс вважає, що наші військові зможуть використовувати Patriot так само ефективно, як і інші системи ППО.

Нагадаємо, що українські військові прибули в Оклахому (США) для участі у навчаннях з використання системи протиракетної оборони Patriot.

Україна вже навесні отримає від Франції та Італії комплекси протиповітряної оборони SAMP-T. Військові вже вирушили на навчання.