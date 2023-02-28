Шмигаль: Україна проведе аудит законодавства на відповідність праву ЄС

Український уряд для якнайшвидшого початку переговорів про вступ до Європейського Союзу ініціює самоаудит законодавства на відповідність європейському, повідомляє Європейська правда.

Про це на засіданні уряду у вівторок заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Наразі важливо провести точну оцінку наших зусиль, побачити слабкі місця та зрозуміти, де слід посилитися. Для цього ухвалюємо постанову про селф-скринінг (або самоаудит) українського законодавства на предмет його відповідності європейським стандартам" , – цитує Шмигаля пресслужба уряду.

Згідно з рішенням Кабміну, до 30 червня 2023 року міністерства та центральні органи виконавчої влади мають здійснити самоаудит, а до 30 серпня – подати уряду звіт з пропозиціями, як узгодити секторальне законодавство відповідно до права ЄС.

Координуватиме процес віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Нагадаємо, за підсумками саміту Україна-ЄС, який відбувся в Києві на початку лютого, українська сторона висловила намір підготувати Національну програму адаптації аcquis (НПАА) на основі висновку Європейської комісії щодо заявки України на членство в Європейському Союзі.

"ЄС готовий надати технічну підтримку Уряду України у цьому важливому кроці на шляху приведення українського законодавства у відповідність до права ЄС" , – ішлось у підсумковому комюніке саміту.

Раніше у вівторок, коли рівно рік тому Україна подала заявку на вступ до Європейського Союзу, президент Володимир Зеленський заявив, що цьогоріч настав час для початку переговорів про вступ України до ЄС.