Росія вербує найманців на війну проти України у таборах для палестинських біженців у Лівані, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомило джерело у службі безпеки Лівану з посиланням на близькосхідне видання TML.

За даними джерела, вербувальники, пов'язані з Посольством Палестини в Лівані та угрупуванням "Хезболла", платять молодим палестинцям $350 на місяць після вступу до лав російської армії.

Новобранці є членами політичного руху ФАТХ, який очолює президент Палестинської автономії Махмуд Аббас, а також інших організацій, як-от Народний фронт звільнення Палестини.

Більшість із завербованих були народжені після 1969 року, оскільки вони не мають належної реєстрації у ліванської влади, що спрощує поїздки найманців. В результаті ліванська влада не може контролювати або відстежувати переміщення завербованих палестинців. Більшість найманців, які прямують на передову в Україні, родом з Ейн-аль-Халва — найбільшого табору палестинських біженців у Лівані.

Терористичне угруповання "Хезболла" також активно вербує молодих прихильників, у тому числі тих, хто вміє керувати безпілотниками, та людей, які мають досвід ведення партизанської війни у міських районах.

"У мене немає конкретної інформації щодо цього, але я не здивований, що це сталося, тому що ситуація в таборах жахлива… І немає роботи для молоді. Не дивно, що їх завербували для роботи з росіянами в обмін на виплату їм зарплати, бо обстановка в таборах відкрита для таких можливостей" , — сказав ліванський експерт у сфері безпеки Ріад Кахваджі.

Достеменно невідомо, скільки палестинців було завербовано для боротьби на боці Росії, але вважається, що близько 300 осіб уже пройшли експрес-навчання в Росії та відправлені на передову.

Повідомляється, що в таборі біженців Ейн-Аль-Халва створюється і готується до відправки до Росії в найближчому майбутньому ще одна група приблизно з 100 додаткових бійців.