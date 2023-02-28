У Гаазі розслідуватимуть атаки Росії на енергосистему України

Міжнародний кримінальний суд (Гаага, Нідерланди) проводитиме розслідування атак російських військових на об'єкти енергетичної інфраструктури України, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив головний прокурор МКС Карім Хан, який перебував із візитом у Києві з посиланням на Sky News.

"Я думаю, що загалом ми ясно бачимо закономірність з точки зору кількості, масштабу та розмаху атак на електричні мережі України, і нам потрібно подивитися, чому це відбувається; вони законні цілі чи ні?" , — сказав він.

МКС має юрисдикцію для судового переслідування військових злочинів, злочинів проти людяності та геноциду на території України, вчинених будь-якою зі сторін, і, як очікується, зосередиться на високопоставлених підозрюваних. Проте на розслідування таких справ можуть піти роки.

Прокурор Хан сказав, що МКС ще не видав жодних ордерів на арешт за результатами минулорічної роботи в Україні, але захистив суд і його українських партнерів.

"Чого люди хочуть, то це не піррової перемоги" , — сказав він, відповідаючи на запитання, чи зможе надто повільний судовий процес задовольнити прагнення справедливості.

Як повідомлялось, у Гаазі (Нідерланди) буде створено спеціальний центр зі збирання доказів для трибуналу над Росією за широкомасштабну війну проти України та численні злочини на території нашої країни.