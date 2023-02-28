У Пентагоні не виключають, що війна в Україні може тривати ще два-три роки

Заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль не виключає, що війна в Україні може тривати ще два-три роки, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Колін Каль під час слухань у Конгресі США 28 лютого.

"Це складно (передбачити, як довго потрібно буде підтримувати Україну через війну – ред.), бо ми не знаємо точну траєкторію розвитку конфлікту. Конфлікт може закінчитися через шість місяців, а може через два чи три роки.

Президент Байден сказав, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки треба".

Каль визнав, що Україна залежить від допомоги США та партнерів.

Міноборони США вважає, що найближчим часом може відбуватися перехід невеликих територій із рук у руки, але значних успіхів Росії у просуванні по території України не очікується.