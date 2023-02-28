Зеленський: Готуємо активні дії Сил оборони для звільнення територій

Україна готує нові «активні дії» Сил оборони, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок, 28 лютого, повідомляє Новое время.

Глава держави розповів, що провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому розглядали ситуацію на кожному напрямку на фронті. Найважче зараз у Бахмуті, де тривають запеклі бої.

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський доповів, що з минулої Ставки в четвер 23 лютого лише на його напрямку ліквідовано близько 800 ворогів. Країна-агресор Росія відправляє своїх людей на постійні штурми українських позицій і не зважає на втрати, інтенсивність боїв лише наростає, сказав Зеленський.

"[На Ставці] розглянули логістику для передової та покриття дефіцитів. Готуємо повернення наших воїнів до активних дій заради звільнення нашої землі. Пам’ятаємо цю нашу справедливу мету і щодня наближаємося до її реалізації" , — наголосив президент.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що наступні три місяці у повномасштабній війні Росії проти України будуть дуже активними і вирішать подальший хід подій.

За інформацією Bild, у США та Німеччині кажуть, що Україна має час до осені, щоб відвоювати окуповані території. Якщо це зробити не вдасться, як стверджується, союзники посилять тиск на Київ для початку переговорів із Росією.