The Guardian: Китай витрачає мільярди доларів на проросійську пропаганду

У США заявляють, що Китай витрачає мільярди доларів на поширення "отруйної дезінформації" включно з меседжами, які повністю збігаються з позицією Росії щодо України.﻿﻿ Про це виданню The Guardian розповів координатор Центру глобальної взаємодії, органу Державного департаменту США, створеного для "викриття та протидії" іноземній пропаганді та дезінформації Джеймс Рубін, повідомляє Українська правда.

"Колодязь отруєний китайською та російською дезінформацією – це згубно" , - сказав він.

Рубін заявив, що Росія і Китай витрачають мільярди доларів на маніпулювання інформацією, і додав, що Пекін діє в глобальному масштабі і витрачає більше, ніж Москва.

За його словами, Китай повторює і поширює твердження Росії, що війну "розв'язало НАТО".