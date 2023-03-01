ISW: Як Росія намагається сповільнити поставки зброї Україні

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) перерахували інформаційні операції, які Росія посилює, щоб стримати й уповільнити Захід у наданні Україні озброєння, повідомляє Українська правда.

Російська влада, схоже, посилює просування інформаційних операцій під чужим прапором, щоб відволікти увагу від відсутності відчутних перемог на полі бою і сповільнити надання Заходом танків та іншої допомоги напередодні очікуваних українських контрнаступів.

Міністерство оборони Росії 28 лютого звинуватило "США та їхніх спільників" у планах здійснити провокацію в Україні з використанням токсичних хімічних речовин.

"Очевидне зростання кількості хибних попереджень про біохімічну та ядерну загрозу супроводжує скоординовану російську інформаційну операцію з використанням фальшивих прапорів, яка звинувачує Україну у підготовці до вторгнення в окуповане Росією Придністров'я, Молдова" , – зазначають аналітики.

В інституті нагадують, що президент Росії Володимир Путін також знову ввів ядерну риторику в російський інформаційний простір під час свого звернення до Федеральних зборів Росії, коли оголосив про намір Росії призупинити участь у ДСНО.

У звіті приходять до висновку: "Міністерство оборони Росії та російські високопосадовці, ймовірно, посилять свою участь у таких інформаційних операціях у міру того, як російський наступ у Луганській області наближатиметься до кульмінації, а можливості для українських контрнаступів зростатимуть".

Крім того, експерти зазначають, що високопосадовець з оборонного відомства США підтримав постійну оцінку ISW про те, що є малоймовірним, що Росія застосує ядерну зброю в Україні.

Путін виступив на колегії Федеральної служби безпеки 28 лютого і підкреслив роль ФСБ у підтримці війни в Україні в якості "правоохоронної та контртерористичної структури".

"Звернення Путіна також пов'язує ФСБ та її традиційну внутрішню правоохоронну та антитерористичну роль з російськими військовими зусиллями в Україні, щоб представити російську перемогу у війні як таку, що є необхідною для забезпечення внутрішньої безпеки Росії" , – підсумовують фахівці.

У ISW припускають, що Кремль намагається відновити російську інформаційну операцію, спрямовану на неправдиве зображення Росії як відкритої до переговорів країни, в той час як Захід нібито відмовляється від переговорів.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив 28 лютого, що російські офіційні особи відкриті до переговорів щодо припинення війни в Україні, але Україна і Захід повинні визнати нові "територіальні реалії", пов'язані з незаконною анексією Росією окупованих територій в Україні.

У звіті інституту ідеться і про те, що, схоже, що Кремль використовує президента Білорусі Олександра Лукашенка як канал для відновлення цієї інформаційної операції, ймовірно, з метою проведення переговорів на вигідних для Росії умовах і подальших затримок у наданні Заходом критично важливого озброєння Україні.

Так, під час свого офіційного візиту до Китаю Лукашенко заявив, що Росія готова зробити кроки до мирного врегулювання і що існує унікальна можливість закінчити війну в Україні до того, як Росія поставить свою економіку на більш міцну військову основу.

Лукашенко також звинуватив Захід і США в тому, що вони змушують українських чиновників відмовлятися від переговорів з Росією.

Експерти зазначають, що Кремль і Лукашенко, ймовірно, скористаються оприлюдненням Китаєм "мирного плану" з 12 пунктів, щоб відновити існуючу російську інформаційну операцію, яку Кремль використав у грудні 2022 року.

Ця інформаційна кампанія, в центрі якої була відкритість Росії до переговорів, мала на меті спонукати західних чиновників запропонувати випереджувальні поступки і змусити Україну вести переговори на російських умовах, і, ймовірно, сприяла затримці з наданням західних танків та іншого обладнання, необхідного для продовження українських механізованих контрнаступів.

Основні висновки ISW за 28 лютого: