Ситуація на фронті на ранок 1 березня: інформація Генштабу

За добу 28 лютого Сили оборони України відобразили понад 85 атак російських військ на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

"За минулу добу російські окупанти завдали 2 ракетних та 12 авіаційних ударів, включаючи застосування 2 БпЛА "Шахед-136". Ці дрони збили наші воїни. Також ворог здійснив 68 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Постраждали громадянські люди." , – повідомили у відомстві.

У свою чергу, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без істотних змін. Противник утримує свої підрозділи поблизу державного кордону України, проте формування наступальних угруповань в українському відомстві не виявили

Протягом доби ворог здійснив мінометний та артилерійський обстріл населених пунктів Єлине, Баранівка та Тимоновичі Чернігівської області; Рожковичі, Бачівськ, Старикове, Гірки, Атинське, Стукалівка, Будки, Волфіно, Грабовське на Сумщині та Гатищі, Ветеринарне, Стрелеча, Мороховець, Лук'янці, Тернова, Вовчанськ, Потихонове, Комісарове, Вільховатка, Тихе.

На Куп'янському та Лиманському напрямках росіяни вели наступальні дії в районах населених пунктів Макіївка, Невське, Червонопопівка, Шипилівка та Білогорівка Луганської області, проте успіху не мали. Ворог здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Західне, Лиман Перший, Голубівка, Курилівка, Піщане, Кислівка, Табаївка Харківської області; Невське, Краснопопівка, Діброва, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка та Федорівка Донецької області.

На бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ, не припиняючи штурмувати місто Бахмут. Українські захисники відбили атаки в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Богданівки, Бахмута, Тимчасового Яру та Білої Гори. Ворожі обстріли зазнали Залізнянського, Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Іванівського, Курдюмівки, Озарянівки, Майорська та Залізного Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник продовжує атакувати позиції українських військ. Здійснив безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Кам'янка, Авдіївка, Водяне, Першотравневе, Невельське, Мар'їнка та Перемога. Обстріляв райони населених пунктів Веселе, Орлівка, Авдіївка, Водяне, Нетайлове, Першотравневе, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Перемога, Вугледар, Пречистівка, Ненудне та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону, на окремих ділянках намагається створити умови для переходу до наступу. Здійснює артилерійські обстріли районів населених пунктів Времівка, Зелене Поле та Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Гуляйпільське, Залізничне, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів та Новоандріївка Запорізької області; Іллінка, Марганець та Нікополь на Дніпропетровщині, а також Зміївка, Миколаївка, Антонівка, Зеленівка, Камишани Херсонської області та Херсон.

"В черговий раз фіксується евакуація окремих категорій громадян із тимчасово окупованого Криму. Останнім часом військовослужбовці російських окупаційних військ, які дислокуються в Перевальному, відправляють свої родини в Росію" , - додають у Генштабі.

Крім того, минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів. Ракетники та артилеристи вразили 9 районів зосередження живої сили та район зосередження озброєння та військової техніки противника, а також 2 позиції зенітно-ракетних комплексів, станцію РЕБ та склад боєприпасів.