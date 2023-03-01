Перший день весни. Синоптик назвала регіони, де сьогодні випаде сніг

Сьогодні в Україні очікується переважно суха погода, лише у Сумській, Харківській та Луганській областях можливий невеликий мокрий сніг, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

За її словами, вітер північно-західний, помірний, часом поривчастий.

"Температура повітря в Україні протягом дня передбачається +2...+5 градусів, у південній частині України та на Закарпатті +5...+10 градусів" , - додала Діденко.

За прогнозами синоптика, у Києві календарна весна прийде без істотних опадів.

"Вдень очікується +1...+3 градуси. Може весело гуляти північно-західний вітер" , - додала вона.

Як повідомлялося, в Україні цього тижня буде переважно без опадів. Однак синоптики попередили про температурні стрибки від -11 до +13 градусів.