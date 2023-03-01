Туреччину сколихнув новий потужний землетрус: є загиблі.

На південному сході Туреччини 28 лютого стався сильний землетрус. Магнітуда досягла 5,6 балів, пише Олег Васьків, РБК-Україна.

Осередок підземних поштовхів був на глибині 7 кілометрів у районі Еселюрт провінції Малатія.

"Внаслідок землетрусу загинуло двоє людей, 140 отримали травми" , - зазначили в управлінні з ліквідації надзвичайних ситуацій та стихійних лих Туреччини.

До медичних закладів було госпіталізовано 40 поранених. Нині 12 із них перебувають у важкому стані.