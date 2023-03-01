ФБР: Пандемія виникла через витік вірусу з лабораторії у Китаї

У Сполучених Штатах вважають витік із лабораторії в китайському Ухані найбільш імовірною причиною початку пандемії коронавірусу. Про це, з посиланням на інтерв'ю директора Федерального бюро розслідувань Крістофера Врея телеканалу Fox News, пише Олег Васьків, РБК-Україна.

"ФБР вже певний час тому дійшло висновку, що найімовірнішим походженням пандемії є інцидент у лабораторії в Ухані. Мовиться про потенційний витік із контрольованої китайським урядом лабораторії" , - вказав посадовець.

При цьому Врей зазначив, що уряд КНР, на його думку, "робить усе можливе, аби завадити" зусиллям США та їхніх партнерів щодо встановлення обставин початку пандемії.

Нагадаємо, до подібного висновку дійшло Міністерство енергетики США. Там також вважають, що причиною початку пандемії COVID-19 став витік в одній з китайських лабораторій.