У Греції пасажирський потяг зіткнувся з вантажним

Внаслідок зіткнення вантажного та пасажирського поїздів на півночі Греції загинули щонайменше 32 особи, 82 особи отримали поранення, повідомляє Ділова столиця.

Потяг, у якому перебували близько 350 пасажирів, зіткнувся з товарним потягом пізно увечері у вівторок біля міста Лариса. За даними видання, це наймасштабніша залізнична аварія у Греції за десятиліття.

Обставини трагедії досі встановлюються. Поки невідомо, що саме спричинило зіткнення з пасажирським потягом, що прямував між Салоніками та Афінами.

Рятувальники працювали всю ніч, намагаючись звільнити пасажирів, які перебували в одному з поїздів. Щонайменше 85 людей отримали поранення внаслідок трагедії, 53 залишаються у лікарнях, 25 постраждалих перебувають у тяжкому стані

Зіткнення сталося незадовго до півночі у вівторок за ще не з'ясованих обставин.

На місці події працюють близько 150 пожежників та 40 машин швидкої допомоги. Зазначається, що зусилля пожежників зосереджені на перших двох вагонах пасажирського поїзда — вони перекинулися і туди важко дістатися.