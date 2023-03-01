ЄС переніс на рік старт платної системи реєстрації для туристів

Європейський Союз переніс дату введення системи ETIAS, яка передбачає попередню реєстрацію онлайн для туристів-відвідувачів країн ЄС наступного року, пише Антон Малиновський, РБК-Україна.

За системою ETIAS усі відвідувачі країн ЄС поза Євросоюзом мають заздалегідь зареєструватися онлайн і сплатити 7 євро на три роки. Система мала ввести в дію наприкінці 2023 року, але зараз її запуск відкладено на 2024 рік. Введення іншої системи Євросоюзу – EES, яка передбачає біометричні перевірки на кордоні для мандрівників, також відкладено до кінця 2023 року.

Обидві системи повинні були бути введені у 2021 році, але через пандемію їхній запуск було відкладено. Тепер же країни ЄС висловили побоювання щодо наслідків посилення кордонових перевірок між Великобританією та Францією, де вже спостерігаються довгі черги в піковий годинник.