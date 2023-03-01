ЄС переніс на рік старт платної системи реєстрації для туристів

ЄС переніс на рік старт платної системи реєстрації для туристів

Європейський Союз переніс дату введення системи ETIAS, яка передбачає попередню реєстрацію онлайн для туристів-відвідувачів країн ЄС наступного року, пише Антон Малиновський, РБК-Україна.

За системою ETIAS усі відвідувачі країн ЄС поза Євросоюзом мають заздалегідь зареєструватися онлайн і сплатити 7 євро на три роки. Система мала ввести в дію наприкінці 2023 року, але зараз її запуск відкладено на 2024 рік. Введення іншої системи Євросоюзу – EES, яка передбачає біометричні перевірки на кордоні для мандрівників, також відкладено до кінця 2023 року.

Обидві системи повинні були бути введені у 2021 році, але через пандемію їхній запуск було відкладено. Тепер же країни ЄС висловили побоювання щодо наслідків посилення кордонових перевірок між Великобританією та Францією, де вже спостерігаються довгі черги в піковий годинник.

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