Українцям повідомили, коли закінчиться опалювальний сезон

Коли закінчиться опалювальний сезон в Україні – питання, яке хвилює багатьох жителів країни. Так, батареї будуть теплими у квартирах у людей до початку квітня.﻿ Про це в ефірі телемарафону повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишев, пише Людмила Жукова, РБК-Україна.

Коли фінішує опалювальний сезон в Україні

Опалення вимкнуть на початку квітня, якщо надворі не буде дуже холодно.

"Є надії, що зможемо це зробити на самому початку квітня. Але якщо буде холодно, то теплопостачання продовжуватиметься. Але ми маємо усвідомлювати, що потрібно економити" , - повідомив Чернишев.

Глава Нафтогазу повідомив людям, що Україна забезпечена достатнім запасом природного газу на опалювальний сезон, але завершити його хотілося б якомога раніше. Також закликав українців дбайливо користуватися опаленням та по можливості економити.

Зазначимо, що рік тому опалювальний сезон в Україні завершився 28 березня.

Якою буде погода у березні

За словами народного синоптика Станіслава Щедріна, весна в Україні буде дуже ранньою, а березень розпочнеться з потепління.

За його даними, температура буде в межах 9-11 градусів вище за нуль. Опадів буде небагато, а сонця значно побільшає. З ним солідарні та синоптики Укргідрометцентру. Вони вважають, що цього року весна в Україні буде аномально теплою.