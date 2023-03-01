Вийшло велике оновлення Windows 11

У свіжому оновленні Windows 11, розгортання якого почнеться найближчим часом, з'явилося відразу кілька функцій, що заслуговують на увагу: інтегрований чат-бот Bing Chat, оновлений додаток Phone Link з підтримкою iPhone, елементи керування для Windows Studio Effects, вдосконалений інтерфейс для планшетів і комп'ютерів 2-в-1, перероблені віджети, програми чату та швидкої допомоги, повідомляє 3Dnews.

Щоб отримати доступ до нового оновлення, Microsoft рекомендує відкрити меню налаштувань Windows 11, перейти до Windows Update і натиснути кнопку «Перевірити наявність оновлень» або просто дочекатися його появи у складі випуску безпеки за березень 2023 року. Деякі оновлені програми доступні через Microsoft Store.

Ми вже докладно писали про інтегрований в операційну систему чат-бот Bing на основі ІІ та оновлений додаток Phone Link, який нарешті став майже повноцінно підтримувати iPhone. Тепер розглянемо решту нововведень, що з'явилися в лютневому оновленні.

По-перше, з оновленням став доступний вбудований запис екрану за допомогою екранного рекордера Snipping Tool. Тепер відпала потреба в сторонніх додатках, достатньо один раз натиснути на значок Snipping Tool, щоб почати запис, і натиснути ще раз для завершення. Вуаль! Кліп із діями користувача готовий.

По-друге, у меню «Пуск» та у «Провіднику» з'явилися зачатки ІІ. Якщо раніше «рекомендовані» файли були просто нещодавно відкритими, то тепер користувач Windows 11 Pro, приєднаний до домену Azure виявить, що Windows дійсно рекомендує файли, які можуть бути корисні для подальшої роботи. «Провідник» також матиме таку можливість, що має суттєво прискорити пошук потрібних файлів. Правда неясно, чи це пов'язано просто з покращеною індексацією або зі спробою передбачити потреби користувача за допомогою ІІ.

По-третє, Windows подбає про зниження витрат на електроенергію завдяки новим «рекомендаціям з енергоспоживання» від вимкнення екрану замість запуску екранної заставки до керування яскравістю та кольором дисплея та швидкого переведення пристрою в сплячий режим, коли він не використовується. Завдяки сучасним твердотілим накопичувачам та Windows Hello комп'ютер відновлює роботу майже миттєво, тому немає причин залишати його увімкненим.

Далі, у Windows додано новий вид віджетів із підтримкою Facebook* та Spotify. Не зовсім ясно, що спричинить додавання стрічки Facebook*, оскільки Facebook* навряд чи готовий відмовитися від збору власних даних про користувачів. Мабуть, віджети будуть підтримувати Facebook Messenger, але не повну стрічку Facebook. Також додалися віджети з контентом Xbox Game Pass та Phone Link. Звичайно, всі віджети можуть бути швидко приховані від перегляду.

Також лютневе оновлення обіцяє більш гнучке і розширене рішення для голосового управління комп'ютером, вперше представлене в жовтневому оновленні Windows 11 22H2, з поліпшеним управлінням прокручуванням і підтримкою широкого спектра додатків - від Провідника до Word.

Крім того, Microsoft обіцяє покращену підтримку шрифту Брайля в комплекті з трьома новими дисплеями Designed for Surface від HumanWare. За словами Microsoft, ці нові дисплеї зроблять перемикання між екранним диктором та іншими програмами для читання з екрану безшовним.

Серед іншого розширена функціональність «Видаленого помічника», що дозволяє надати віддалене керування комп'ютером консультанту або досвідченому користувачеві. Тепер обидві сторони можуть поділитися своїм екраном, або відмовитися від повного контролю. Також з'явилася нова «лазерна указка», яку можна використовувати, щоб виділити елемент керування чи кнопку.

Планшетний інтерфейс у Windows 11 також зазнав змін, наприклад, після відключення фізичної клавіатури від планшета, панель завдань Windows буде прихована автоматично, і щоб викликати її, потрібно буде провести по екрану вгору.

Довгоочікуваний блокнот із вкладками також включений в оновлення: ця версія програми дебютувала в ранніх бета-версіях, а тепер розгортається в Windows за промовчанням.

Чат Windows не особливо популярний у користувачів, але Microsoft не здається - інтерфейс чату, заснованого на коді Microsoft Teams, був перероблений і став простіше, ніж будь-коли, показувати перегляд відео перед тим, як приєднатися до дзвінка.

Нарешті, в оновленні реалізований простий доступ до Windows Studio Effects - поліпшення на базі штучного інтелекту для відеодзвінків, таких як розмиття фону, фільтрація шуму та деякі унікальні функції автоматичного панорамування камери. Увімкнути їх можна через панель завдань.