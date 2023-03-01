Нові супутники Starlink утричі важчі

Кілька годин тому компанія SpaceX вивела на орбіту одразу дві партії нових супутників для угрупування Starlink, повідомляє Хайтек+.

Модель апаратів отримала назву V2 Mini – це перехідна версія між супутниками першого покоління та майбутньою версією V2, яка виводитиметься на орбіту кораблями Starship. Незважаючи на назву, V2 Mini більша і значно важча за супутники Starlink першого покоління — їх вага близько 800 кг (колишні важать 295 кг), ширина 4,1 м, а вдосконалена технологія обробки сигналів дозволить у чотири рази підвищити супутникову ємність.

Друге покоління супутників Starlink, що забезпечують мобільний інтернет для мільйона абонентів зі США та інших країн, представлене моделями V2 і V2 Mini. Більші V2 сконструйовані для корабля Starship надважкого класу, який ще не зовсім готовий. А «міні» — їхня зменшена версія, яку можна виводити на орбіту стандартною ракетою SpaceX Falcon 9.

«V2 Mini менше, ніж супутники V2 (звідси й найменування), але нехай їхня назва не вводить вас в оману, — пояснили в компанії. - V2 Mini оснащені більш передовими фазованими антеними гратами і використовують для транзитної передачі Е-діапазон, який дозволить Starlink забезпечити приблизно в 4 рази більше ємності на супутник, ніж попередні версії.

Федеральна комісія зі зв'язку США нещодавно видала SpaceX дозвіл на запуск 7500 із 30 000 запланованих супутників другого покоління. Зараз у компанії на орбіті приблизно 3700 одиниць супутників першого покоління, але чим більше абонентів підключається до мережі, тим більше навантаження на сервіс і тим нижча швидкість зв'язку.

Щоб якось упоратися з цією проблемою, Starlink намагається запроваджувати різні тарифні плани: для жителів регіонів з високим навантаженням щомісячна плата зросла до $110-120, а там, де трафік нижчий за середній — знижено до $90. Крім того, у клієнтів, які витратили 1 ТБ на місяць, знижується швидкість з'єднання, якщо вони не доплатять зверху.

Незабаром Starlink з'явиться ще одна послуга — глобальний роумінг. Таке повідомлення отримали деякі користувачі Statlink. Компанія просить за неї $200 на місяць.