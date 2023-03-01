Оновлений Audi Q7 сфотографували без камуфляжу

Це друге оновлення позашляховика поточного покоління, яке фокусується на зовнішніх змінах передньої та задньої частини, повідомляє 24 Канал.

У наші дні не часто можна побачити автомобіль, який отримує два оновлення протягом свого життєвого циклу. Це особливо вірно у світі позашляховиків, який розвивається дуже швидко. Однак це саме те, що ми маємо тут: Audi Q7 2024 року випуску, знятий на камеру з повністю знятим камуфляжним покриттям.

Не означає, що представлений новий Q7. Цей тестовий автомобіль, як і раніше, має шматочки чорної стрічки і продумані кришки в ключових областях спереду, що приховує деталі дизайну окремих компонентів. Збільшіть передню панель, і ми побачимо контури менших кутових вентиляційних отворів, перероблених для більш трикутної форми. Таким чином, нижня панель видаляє частину обробки для більш чистого вигляду. Грати радіатора виглядають трохи ширше, але чорні накладки на краях фар не приховують нічого нового. Ми вважаємо, що форма ліхтарів залишиться незмінною, а зміни стосуватимуться внутрішніх компонентів.

Рухаючись назад, ми не бачимо жодних змін у кузові Q7 між колісними арками. Задні ліхтарі замасковані так само, як фари - фактична форма виглядає ідентично поточної моделі, але елементи всередині будуть оновлені. Незначні зміни обробки зазнають нижньої панелі ззаду.

Як ми можемо вважати, це все для цього циклу оновлень. Ми нічого не бачили і не чули про зміни в інтер'єрі, який, безумовно, гарний у своїй нинішній формі, але виглядає дещо застарілим у порівнянні з розкішними конкурентами. Великі екрани та скляні кабіни є нормою в сегменті, двох речей, що бракують поточному Q7. Ми також не очікуємо змін у трансмісії, яка включає вибір двигунів з турбонаддувом у 2,0-літровому чотирициліндровому або 3,0-літровому V6 для покупців у США.

Дивлячись далі, Audi має великі плани щодо своєї лінійки, і під цим ми маємо на увазі електрифікацію. Поточний Q7, ймовірно, буде останнім з опціями двигуна внутрішнього згоряння, але доки не прийде його електрична заміна, друге оновлення має зберегти пам'ять покупців про потужного позашляховика в дуже конкурентному сегменті. Чекайте на дебют у другій половині 2023 року.