Генштаб: ЗСУ за добу знищили 650 окупантів та 10 артилерійських систем
За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила 149 890 військових, 3 395 танків, 6 638 бойових броньованих машин і 4 безпілотники.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 01.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 149 890 (+650) осіб ліквідовано,
- танків - 3395 (+7) од.
- бойових броньованих машин – 6 638 (+8) од.,
- артилерійських систем – 2 393 (+10) од.,
- РСЗВ – 479 (+1) од.,
- засобів ППО – 247 (+0) од.,
- літаків – 300 (+0) од.,
- вертольотів – 288 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2055 (+4) од.
- крилатих ракет - 873 (+0) од.,
- кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 257 (+5) од.,
- спеціальної техніки – 230 (+0) од.
Дані уточнюються.