Генштаб: ЗСУ за добу знищили 650 окупантів та 10 артилерійських систем

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила 149 890 військових, 3 395 танків, 6 638 бойових броньованих машин і 4 безпілотники.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 01.03.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 149 890 (+650) осіб ліквідовано,

танків - 3395 (+7) од.

бойових броньованих машин – 6 638 (+8) од.,

артилерійських систем – 2 393 (+10) од.,

РСЗВ – 479 (+1) од.,

засобів ППО – 247 (+0) од.,

літаків – 300 (+0) од.,

вертольотів – 288 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2055 (+4) од.

крилатих ракет - 873 (+0) од.,

кораблів/катерів - 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 257 (+5) од.,

спеціальної техніки – 230 (+0) од.

Дані уточнюються.