В ОП заперечили причетність України до безпілотників в Росії

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не завдає ударів по території Росі, так він відреагував на звинувачення росіян у тому, що Україна атакувала безпілотниками регіони РФ, повідомляє Українська правда.

"Україна не завдає ударів по території РФ. Україна веде оборонну війну з метою деокупації всіх своїх територій. Це аксіома" , - заявив Подоляк.



За його словами, в Росії наростають процеси паніки й розпаду, "проявом яких є збільшення внутрішніх атак невстановлених літальних об’єктів на об’єкти інфраструктури".