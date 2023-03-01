Лукашенко зустрівся з Сі Цзіньпіном у Пекіні

Китайський лідер Сі Цзіньпін зустрівся з білоруським диктатором Алєксандром Лукашенком в Пекіні, поки Захід застерігає Китай від надання летальної допомоги РФ для війни проти України. Про це, з посиланням на CNN, повідомляє Дзеркало тижня.

Сі привітав Лукашенка у Великій народній залі в Пекіні, перш ніж вони розпочали офіційні переговори. Жодна зі сторін ще не оприлюднила подробиць.

Це їхня перша зустріч віч-на-віч після того, як у вересні Лукашенко та Сі домовилися про розвиток відносин «всебічного всеосяжного стратегічного партнерства» на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Узбекистані, на якому також був присутній глава Кремля Владімір Путін.

Візит Лукашенка відбувся на тлі посилення напруженості у відносинах між США і Китаєм в останні тижні, в тому числі через занепокоєння Вашингтона, що Пекін розглядає можливість надання летальної допомоги Кремлю в його військових зусиллях. Пекін заперечує ці заяви.

Лукашенко також зустрівся з прем'єр-міністром Китаю Лі Кецяном і закликав обидві країни «активізувати» свої відносини, згідно з повідомленням білоруського уряду.

«У нас немає закритих тем для співпраці. Ми співпрацюємо в усіх напрямках. Найголовніше, що ми ніколи не ставили перед собою завдання дружити або працювати проти третіх країн» , - сказав Лукашенко на зустрічі з Лі.

Посилення зв'язків між Мінськом і Пекіном відбувається на тлі багаторічного погіршення відносин Білорусі з ЄС, а також у зв'язку з тим, що країна, можливо, прагне диверсифікувати свою залежну від Росії економіку.

Білорусь опинилася під санкціями США та їхніх союзників за підтримку війни РФ проти України. ЄС також не визнає перемогу Лукашенка на виборах 2020 року, які викликали масові продемократичні протести в країні, за якими послідували жорстокі репресії з боку уряду.

З початку вторгнення РФ в Україні існували побоювання, що Білорусь знову буде використана як плацдарм для нового російського наступу, або що війська самого Лукашенка приєднаються до війни. Перед візитом до Москви на початку цього місяця Лукашенко заявив, що його країна не відправить війська в Україну, якщо на неї не нападуть.

І Китай, і Білорусь раніше натякали на те, що США не хочуть бачити закінчення війни.

У коментарях журналістам на початку цього місяця перед поїздкою до Москви на зустріч із Путіним Лукашенко стверджував, що хоче бачити «мирні переговори», і звинуватив США в тому, що вони заважають президенту України Володимиру Зеленському вести перемовини.

«США - єдині, кому потрібна ця бійня, тільки вони цього хочуть» , - заявив він.

Пекін робив подібні заяви, а головний китайський дипломат Ван І на конференції з безпеки в Мюнхені на початку цього місяця сказав, що Китай не «підливає масла у вогонь» і виступає проти отримання вигоди від цієї кризи, натякаючи на регулярні повідомлення китайської пропаганди про те, що США навмисно затягують війну для просування власних геополітичних інтересів і збільшення прибутків своїх виробників озброєнь.

Зустріч Лукашенка та Сі відбулася наступного дня після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен зробив одну з найбільш прямих на сьогодні заяв про те, як США відреагують на передачу Китаєм зброї для Росії, попередивши про запровадження санкцій проти китайських компаній або громадян.

Пекін, який стверджує, що є нейтральною стороною, відкинув звинувачення про те, що він розглядає можливість відправки летальної допомоги РФ.