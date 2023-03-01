Гуменюк: Росіяни на півдні облаштовують нові рубежі оборони подалі від лінії фронту
Російські окупанти на лівобережжі Херсонської області усвідомлюють, що їм знадобляться нові оборонні рубежі. Тому вони їх облаштовують подалі від лінії фронту, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Ми спостерігаємо з військової точки зору, що вони облаштовують собі нові рубежі оборони глибше і подалі від лінії фронту. Це означає, що вони усвідомлюють те, що така оборона буде їм потрібна. Вони у своїх далеких планах мають відступи до неї", - розповіла Гуменюк.
За її словами, наміри окупантів "евакуювати" населення має подвійний напрямок.
"Це імітація "турботи" про місцеве населення для того, щоб переконувати їх в тому, наскільки їм потрібен "руський мир". Також окупанти таким чином хочуть забезпечити власну безпеку. Вони завжди ховаються за мирним населенням і їм потрібна "щільність" цього населення в тих місцях, де противник буде облаштовувати для себе нові пункти базування", - зазначила Гуменюк.
Нагадаємо, нещодавно в Генштабі повідомили, що в Олешках та Скадовську Херсонської області представники так званої "влади" готуються до втечі на територію тимчасово окупованого Криму, оскільки бояться деокупації від ЗСУ.
Також повідомлялося, що російські військові намагаються посунутися з лівобережжя Херсонської області ближче до Криму, сподіваючись, що там їм буде "безпечніше".