WP: США краще бути готовими втілити свої погрози Китаю

Адміністрація Джо Байдена твердо наполягає, щоб уряд Китаю не допомагав Росії забезпечувати її армію, яка вторглася в Україну. Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд нещодавно оголосила: «Ми повинні чітко дати зрозуміти, що якщо є якісь думки чи дії з боку Китаю чи інших країн щодо забезпечення летальної підтримки росіянам у їхній жорстокій атаці проти України, тоді це не прийнятно. Це буде червона лінія». Перспектива того, що Пекін почне допомагати Росії зі зброєю у розв’язаній нею війні - це не порожні балачки, - пише Washington Post, повідомляє Дзеркало тижня.

Директор ЦРУ Вільям Бернс сказав у минулі вихідні: «Ми почали збирати розвідувальні дані, які вказують на те, що Китай розглядає передачу летального обладнання. Це не означає, що вони ухвалили остаточне рішення щодо цього і справді почали постачати летальну техніку». Німецьке видання Der Spiegel 23 лютого писало про те, що російська армія веде переговори з китайським виробником безпілотників Xi’an Bingo Intelligent Aviation Technology «про масове виробництво дронів-камікадзе для Росії».

«Господи, якщо поєднати це з заявою Томас-Грінфілд про «червону лінію», тоді все виглядає зловісно. Тому що попереднього разу, коли адміністрація демократів креслила «червону лінію», це погано закінчилося для невинних людей на місцях, для інтересів США і геополітичної стабільності» , - йдеться в статті.

Видання нагадує про те, як в 2012 році президент Барак Обама оголосив: «Ми дуже чітко донесли до режиму Башара Асада, а також інших гравців на місцях, що червона лінія для нас - це коли ми побачимо пересування або застосування хімічної зброї». А потім сирійський диктатор використав хімічну зброю. І США нічого не зробили. Обама, зрештою, погодився на угоду, яку запропонував режим Владіміра Путіна.

Вона передбачала усунення сирійських запасів хімічної зброї. Як зауважила Асоціація контролю озброєнь, поступово стало зрозуміло, що Росія і Сирія хотіли приховати правду про те, що режим продовжив застосовувати хімічну зброю. А Росія «намагалася заблокувати будь-які міжнародні дії проти сирійського союзника, якими б переконливими не були докази».

«Червона лінія була блефом. І сирійський режим викрив це. США здавалися слабкими, хвалькуватими і легковірними. Впродовж шести років після того, попри запевнення Дамаска і Москви, що всю сирійську зброю прибрали, мирні сирійці знову і знову задихалися від хлору, іприту і, можливо, зарину. Як команда Байдена доб’ється дотримання нової червоної лінії?» , - пише видання.

Були повідомлення про те, що Білий дім розглядає можливість опублікувати розвідувальні дані, які б показали, що Китай зважує, чи відправляти йому зброю Росії для застосування у війні проти України. Це хороший початок. Але адміністрації варто також мати щось, що буде мати наслідки для Китаю, а не лише викриє його таємниці. Washington Post нагадує, що впродовж місяців перед початком російського вторгнення в Україну американські розвідувальні служби розкривали цінну інформацію, яка говорила про наміри Путіна: від супутникових знімків до перехоплених розмов і доказів, отриманих від людей.

США поділилися цією інформацією з лідерами Великої Британії, Франції і Німеччини, а також з президентом України Володимиром Зеленський, який, вочевидь, спочатку скептично розглядав можливість реального початку російського вторгнення. В цей же час, адміністрація Байдена докладала безпрецедентних зусиль, щоб повідомити світ про справжній задум Путіна, розсекречуючи найсвіжішу розвідувальну інформацію про Росію.

«Команда Байдена оприлюднила стільки розвідувальних даних, що деякі колишні офіцери ЦРУ почали гадати, чи не публікують вони аж надто багато, підказуючи росіянам, якими методами США стежать за їхніми комунікаціями» , - йдеться в статті.

Поширення розвідувальної інформації принизило Путіна і російський уряд і допомогло Україні підготуватися в останню хвилину. Але вторгнення це не стримало. А тепер варто поглянути на Пекін. Китайський уряд звинувачували в організації геноциду проти уйгурців. Він відмовився співпрацювати з ВООЗ у спробах розслідувати походження коронавірусу. Він жорстоко задушив Гонконг і погрожує Тайваню. А нещодавно китайські військові відправили шпигунські повітряні кулі в небо над Америкою.