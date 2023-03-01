Глави оборонних відомств США та Китаю не розмовляли три місяці — Bloomberg

Глави оборонних відомств США і Китаю не спілкувалися з листопада минулого року, заявив Пентагон. Це є ознакою того, як напруженість навколо Тайваню і китайського шпигунського аеростата порушила комунікацію між двома найпотужнішими збройними силами світу, пише Bloomberg, повідомляє Дзеркало тижня.

Міністр оборони США Ллойд Остін востаннє розмовляв зі своїм китайським колегою генералом Вей Фенхе на полях заходу Асоціації держав Південно-Східної Азії в Камбоджі 22 листопада, за словами речника Міноборони США Пета Райдера.

«Пентагон підтримує регулярні контакти з КНР на багатьох рівнях» , - сказав Райдер.

Відсутність комунікації між главами оборонних відомств двох країн підкреслює, наскільки нещодавні суперечки, щодо повітряної кулі, питання Тайваню і численних інших гарячих точок, погіршили відносини і призвели до розриву зв'язків. На початку лютого Китай відкинув спроби США організувати телефонну розмову Остіна з Вей Фенхе, щоб обговорити інцидент з повітряною кулею.

Минулого тижня президент США Джо Байден висловив стурбованість відсутністю комунікації, заявивши в інтерв'ю ABC News, що для двох найпотужніших країн світу важливо мати можливість швидко вирішувати будь-які питання, щоб не допустити помилки.

Відсутність комунікації між Остіном і Вей Фенхе слідує за заморожуванням інших контактів на високому рівні.

Держсекретар Ентоні Блінкен скасував візит до Пекіна після того, як адміністрація оголосила, що відстежує аеростат. Подальша зустріч з головним китайським дипломатом Ван І ще більше розпалила напруженість: Пекін заявив, що США мають намір розпочати нову холодну війну, а Вашингтон застеріг Китай від підтримки російського вторгнення в Україну.

США витрачають на свою армію більше грошей, ніж будь-яка інша країна, з бюджетом у 773 мільярди доларів на 2023 рік. Китай посідає друге місце, його оборонні витрати на 2023 рік прогнозуються на рівні 229 мільярдів доларів.

Багато військових контактів США та Китаю було призупинено після того, як тодішній спікер Палати представників Ненсі Пелосі відвідала Тайвань у серпні минулого року. Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін домовилися відновити значну частину цих контактів під час зустрічі на Балі в листопаді, але скандал навколо повітряної кулі, яку збили США, заморозив ці зусилля.