Лукашенко заявив лідеру Китаю, що підтримує його мирний план по Україні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час візиту до Китаю заявив, що його країна повністю підтримує "мирний план" Пекіна, повідомляє Українська правда.

Про це сказав Лукашенко під час зустрічі із лідером КНР Сі Цзіньпіном.

"Сьогоднішня зустріч (1 березня – ред.) проходить у дуже складний час, який вимагає нових, нестандартних підходів і відповідальних політичних рішень. Вони повинні бути направленні на не допущення скочування до глобального протистояння, в якому не буде переможця.

Ви про це чітко, однозначно, пунктуально недавно заявили, звертаючись до світової спільноти. Саме тому Білорусь виступає з пропозиціями про мир і цілком підтримує висунуту вами ініціативу про міжнародну безпеку".

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