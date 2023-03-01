Bloomberg: Війна руйнує споживчу економіку РФ більше, ніж пандемія

З моменту вторгнення РФ в Україну роздрібні продажі в Росії продовжують скорочуватися, і це скорочення вже стало затяжнішим, ніж падіння під час глобальної пандемії, повідомляє Новое время.

Про це пише Bloomberg.

Як зазначає агентство, спад свідчить про «постійне падіння» рівня життя росіян, подібно до того, що відбувалося у 2014 році після анексії Криму. Споживчий сектор становить близько половини економіки.

Bloomberg пише, що хоч панічні покупки підтримували споживання протягом кількох тижнів після початку вторгнення рік тому. Проте, з того часу воно впало глибоко нижче за нуль і залишилося там до початку 2023 року.

Очікується, що витрати домогосподарств будуть падати щокварталу 2023 року.

У січні цього року роздрібний продаж скоротився приблизно на 10,7% рік до року. Падіння триває 10-й місяць поспіль, що є більш тривалим періодом, ніж падіння у розпал пандемії у 2020 році.

На думку аналітиків Bloomberg, реальна заробітна плата, ймовірно, впала у грудні найшвидшими темпами за останні п'ять місяців.

На думку економістки компанії Фінам Олени Біленької, російська роздрібна торгівля минулого року зазнала найсильнішого скорочення з 2015 року, знизившись на 6,7% у реальному вимірі.

Як раніше повідомлялося, у січні 2023 року нафтогазові доходи Росії різко впали, що призвело до найбільшого дефіциту бюджету за перший місяць року як мінімум з 1998 року.