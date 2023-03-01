Бербок: Путін не зацікавлений у переговорах, він хоче знищити Україну

Російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у мирних переговорах, його ціль - знищити Україну, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок в інтерв'ю телеканалу ARD.

"Він не хоче говорити, він хоче знищити Україну. Він не готовий забрати назад своїх солдатів, він не готовий припинити вбивати" , - сказала Бербок.

Міністр додала, що кожна країна, яка думала, що зможе переконати Путіна та схилити його до миру, з розчаруванням усвідомлювала неможливість цього.

За її словами, "представники понад 140 країн неодноразово їздили до Москви, щоб дати зрозуміти російському президенту, що війна зашкодить усьому світу", але їхні надії на те, що Путін це зрозуміє, не виправдалися.

Також оцінюючи "мирний план" Китаю щодо війни Росії проти України, Бербок зазначила, що це не план, а "позиційний" документ, а мирний план було підтримано 140 державами на Генасамблеї ООН минулого тижня.

Нагадаємо, що у лютому в Парижі під час тристоронньої зустрічі президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц закликали президента України Володимира Зеленського до мирних переговорів із Росією.

Також раніше ми писали, що екс-посол США в Москві Джон Салліван заявив, що Президент РФ Володимир Путін ще до повномасштабного вторгнення не був зацікавлений у переговорах з Україною, немає такого бажання й на сьогоднішній день.