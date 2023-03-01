Франція збільшить закупівлю снарядів для Caesar, які передає Україні

У Франції цього року різко збільшать обсяг замовлень на виробництво снарядів та ракет для своїх озброєнь. Мова йде передусім і про гаубиці Caesar, які передаються Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню.

"Ми зробимо це і не будемо чекати на ухвалення нового закону про військовий бюджет. Ми враховуємо досвід війни в Україні, і далі будемо робити так само" , - заявив Лекорню.

За словами французького міністра, у липні минулого року було розміщено замовлення на п'ять тисяч снарядів калібру 155 мм для самохідних артилерійських установок Caesar.

"У березні 2023 року Франція замовить у виробника військової техніки та озброєнь Nexter ще 16 тисяч снарядів цього калібру. Також буде розміщено три глобальні замовлення з річним обсягом 15 тисяч боєприпасів" , - заявив Лекорню.

При цьому він не став уточнювали, скільки саме з цього числа боєприпасів буде направлено в рамках допомоги Україні.

Нагадаємо, ще навесні минулого року уряд Франції вирішив передати Україні Caesar калібром 155 мм і при цьому Париж пообіцяв що ці постачання продовжиться.

Зокрема, наприкінці січня цього року Франція пообіцяла передати Україні ще 12 цих САУ.