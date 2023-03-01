Блінкен: Немає жодних доказів того, що Путін готовий до мирних переговорів

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив під час візиту до Узбекистану в середу, що адміністрація Байдена не бачить "жодних доказів" того, що президент Росії готовий до серйозних мирних переговорів у війні проти України, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє New York Times.

"Навпаки, всі докази свідчать про протилежне" , - сказав Блінкен.

"Справжнє питання полягає в тому, чи дійде Росія до моменту, коли вона дійсно буде готова припинити свою агресію" , - додав він.

Сполучені Штати та їхні європейські союзники наполягають на тому, що їхньою головною метою наразі є збільшення військової допомоги Україні, щоб вона могла повернути свою територію і бути в кращому становищі, якщо врешті-решт розпочнуться суттєві переговори.

Тільки тоді з'явиться шанс на "справедливий і міцний" мир, сказав Блінкен.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс не вірить у припущення, що Росія втомиться від війни та захоче домовлятися.