Блінкен: Немає жодних доказів того, що Путін готовий до мирних переговорів
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив під час візиту до Узбекистану в середу, що адміністрація Байдена не бачить "жодних доказів" того, що президент Росії готовий до серйозних мирних переговорів у війні проти України, повідомляє Європейська правда.
Про це повідомляє New York Times.
"Навпаки, всі докази свідчать про протилежне", - сказав Блінкен.
"Справжнє питання полягає в тому, чи дійде Росія до моменту, коли вона дійсно буде готова припинити свою агресію", - додав він.
Сполучені Штати та їхні європейські союзники наполягають на тому, що їхньою головною метою наразі є збільшення військової допомоги Україні, щоб вона могла повернути свою територію і бути в кращому становищі, якщо врешті-решт розпочнуться суттєві переговори.
Тільки тоді з'явиться шанс на "справедливий і міцний" мир, сказав Блінкен.
Як повідомлялося, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс не вірить у припущення, що Росія втомиться від війни та захоче домовлятися.