МЗС Китаю відреагував на заяву ФБР про походження COVID-19

Міністерство закордонних справ Китаю у відповідь на заяву директора ФБР про ймовірний витік коронавірусу з китайської лабораторії звинуватило розвідувальне співтовариство США у "вигадуванні історій", а також натякнуло на інші джерела походження COVID-19, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін під час спілкування з журналістами.

Вона нагадала, що у звіті місії ВООЗ щодо розслідування походження коронавірусу зазначалося, що лабораторне походження пандемії вважається вкрай малоймовірним. Водночас посадовиця перевела звинувачення на адресу США.

"Наразі все більше і більше підказок від міжнародної наукової спільноти вказують на походження вірусу з джерел по всьому світу. Багато хто порушив питання та занепокоєння щодо біологічних військових баз США у Форт-Детріку та по всьому світу. США повинні співпрацювати з ВООЗ, щоб якнайшвидше запросити експертів з усього світу до США для вивчення походження та своєчасно, відкрито та прозоро ділитися результатами дослідження з міжнародним співтовариством" , — заявила Мао Нін.

Вона додала, що Китай рішуче виступає проти будь-якої форми "політичного маніпулювання проблемою визначення походження" коронавірусу. А розвідувальне співтовариство США звинуватила у "вигадуванні історій", заявивши, що до його висновків є мало довіри.

Нагадаємо, директор ФБР Крістофер Рей заявив, що, найімовірніше, коронавірус витік із лабораторії в китайському Ухані.

У Міністерстві енергетики США 26 лютого також назвали витік із китайської лабораторії найбільш імовірною причиною спалаху пандемії у світі.