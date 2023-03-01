МВС: На сьогоднішній день майже третину території України заміновано

Станом на сьогодні 30% території України, включаючи тимчасово окуповану, заміновано, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю національному телемарафону.

"На сьогодні ми говоримо про мінування 30% території України. Я маю на увазі деокуповані території і тимчасово окуповані на сьогодні території" , — сказав він.

"Можу сказати з досвіду: чим довше противник перебував на наших територіях, тим складніше розмінувати ту чи іншу територію… тим більше таких мін із секретом, можна сказати, було залишено. Тим більше вибухівки з такою каверзою, злою диявольською каверзою було закладено" , – додав міністр.

Клименко додав, що під час деокупації вибухотехніки заходять на звільнені території серед перших.

Як повідомлялось, Україна стала найзамінованішою країною у світі. Масштаби мінування більші, ніж у Сирії та Афганістані. У січні, за оцінкою експертів організації Mines Advisory Group, понад 40% території країни забруднено мінами та снарядами.