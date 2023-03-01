ВМС: Росія другий день поспіль тримає у Чорному морі 5 кораблів з "калібрами"

Росіяни другий день поспіль тримають у Чорному морі 5 носіїв крилатих ракет "калібр", повідомляє Українська правда.

Про це говорить повідомлення ВМС.

За інформацією ВМС України станом на 1 березня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 17 ворожих кораблів, серед яких 5 носіїв крилатих ракет "калібр" загальний залп 32 ракети.

В Азовському морі перебуває 1 ворожий корабель.

28 лютого ВМС повідомили, що у Чорному морі також було 5 носіїв із "калібрами", а 27-го – лише один.