Генштаб: Росіяни нанесли 16 авіаударів, існує ракетна загроза

Російські війська нанесли 16 авіаударів по Україні за останню добу. По всій території країни існує значна ракетна загроза, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ 1 березня.

Росія основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Протягом доби противник завдав 3 ракетних удари по цивільних об’єктах на Харківщині. Є поранені серед мирного населення. Також окупанти здійснили 16 авіаційних ударів, зокрема задіяв 2 БпЛА "Шахед-136". Ударні дрони збиті нашими захисниками. Ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ракетних ударів є значною по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Наступальних угруповань ворога не виявлено. Протягом доби окупанти обстріляли н.п. Єліне і Баранівка Чернігівської області; Рожковичі, Старикове, Гірки, Атинське, Стукалівка, Будки, Волфине, Тур’я, Грабовське Сумської області та Красне, Глибоке, Веселе, Вільча, Вовчанськ, Караїчне, Варварівка, Колодязне, Новомлинськ і Дворічна на Харківщині. Застосував БпЛА з бойовим навантаженням неподалік Бударок Харківської області. У прикордонних районах Бєлгородської області, в н.п. Горьковський, Новостроївка Вторая, противник здійснює інженерне обладнання місцевості, встановлює протитанкові загородження.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів наступальні дії в районах н. п. Білогорівка Луганської області та Федорівка на Донеччині, проте успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли районів н.п. Лиман Перший, Петропавлівка, Кучерівка, Піщане Харківської області; Стельмахівка, Черовонопопівка і Невське на Луганщині та Терни і Котлярівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступати. Не припиняє штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах н.п. Бахмут, Хромове та Іванівське Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Диліївка, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку н.п. Кам’янка, Первомайське, Невельське та Мар’їнка Донецької області. Обстріляв райони н.п. Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Побєда, Вугледар, Нескучне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог веде оборону, на окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ. Здійснив артилерійські обстріли понад 40 районів населених пунктів. Серед них — Іллінка, Времівка Донецької області; Залізничне, Гуляйпілське, Кам’янське Запорізької області, а також Веселе, Берислав, Антонівка, Берегове, Велетенське Херсонської області та місто Херсон.

Авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10". Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 район зосередження противника, 2 склади боєприпасів та 2 комплекси радіоелектронної боротьби ворога.