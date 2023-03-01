ЗМІ: Іспанія проводить останній етап ремонту танків Leopard для України

Іспанія проводить останній етап ремонту танків німецького походження Leopard 2A4, після чого їх буде відправлено до України, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє El Mundo.

"Міноборони вже працює над тюнінгом шести бойових танків Leopard 2A4, які будуть відправлені в Україну. Бойові танки перебувають на підприємствах підрядника Santa Bárbara в Алькала-де-Гуадайра (Севілья), де вони проходять четвертий етап капітального ремонту - найвичерпніший - перед відправленням на фронт" , - ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що влада витратить на ремонт цих танків 4,1 млн євро.

Нагадаємо, що танки Leopard, які Іспанія відправить на передову навесні наступного року, покинули базу матеріально-технічного забезпечення Касетас. З 2012 року там зберігалися 53 бойові танки, які держава придбала у Німеччини. Ці броньовані машини зберігалися відповідно до протоколу НАТО.

Раніше прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що Україна отримає від Мадрида до 10 танків Leopard.

Крім того, іспанські інструктори навчать 55 українських військових керувати німецьким танком Leopard 2A4.