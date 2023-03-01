Данілов: В Україні почали підготовку до наступного опалювального сезону

Президент Володимир Зеленський доручив українському уряди почати підготовку до опалювального сезону 2023 - 2024 років, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повiдомлення секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова в Twitter.

За його словами, доручення про підготовку до початку опалювального сезону було дано президентом Володимиром Зеленським.

"Президент дав доручення щодо заходів з підготовки до опалювального сезону 2023-2024 років" , - написав Данілов.

Нагадаємо, у березні 2023 року річні тарифи на газ пропонують дев'ять постачальників. Ціни коливаються від 7,70 до 10 гривень за кубометр.