Прем'єр Молдови оцінив можливість військового вторгнення Росії

Ситуація в Молдові знаходиться під контролем влади, а Росії не вистачить ресурсів на вторгнення в цю країну, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан в ефірі румунського телебачення з посиланням на NewsMaker.

За словами Речана, Росія не може напасти на Молдову, тому що країна надто далеко, а між Молдовою та Росією є Україна.

"У Росії не вистачить ресурсів для ескалації. Зрозуміло також, що Росія не може вторгнутися до Молдови військовим шляхом. З іншого боку, Молдова має достатньо потенціалу, щоб впоратися з можливою ескалацією в Придністров'ї. А придністровський регіон, як і ми, прагне миру та стабільності. Росія веде гібридну війну – багато пропаганди, дезінформації, просування певних провоєнних наративів. Але я впевнений, що їм не досягти успіху. Усі ці хвилі — скоріше інформаційна війна, ніж реальний стан справ" , — зазначив Речан.

Також прем’єр запевнив, що система протиповітряної оборони України захищає і Молдову.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський переконаний, що Росія продовжуватиме робити "вкидання" щодо невизнаного Придністров'я, і не виключає, що диктатор Володимир Путін може напасти на іншу європейську країну.

За словами начальника Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, російський десант не зможе висадитись у підконтрольному РФ Придністров'ї, оскільки країни НАТО та Україна не дозволять цього зробити.

Депутат парламенту від президентської партії "Дія та Солідарність" Оазу Нантой заявив, що Україна має право розглядати удар по сепаратистському угрупованню Придністров'я, але не робитиме цього через "конструктивний діалог" між Києвом і Кишиневом.