В Росії немає ресурсів для війни з Молдовою, - прем'єр Речан

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан переконаний, що Росія не вторгнеться в його країну, оскільки не спроможна вести бої на двох фронтах і їй не вистачить для цього ресурсів.﻿ Про це, із посиланням на NewsMaker, пише Олена Черкасець, РБК-Україна.

За словами Речана, Росія не може напасти на Молдову, оскільки вона занадто далеко, при цьому країни розділяє Україна.

"У Росії не вистачить ресурсів для ескалації. Зрозуміло також, що РФ не може вдертися до Молдови військовим шляхом. З іншого боку, Молдова має достатньо потенціалу, щоб впоратися з можливою ескалацією в Придністров'ї. А придністровський регіон, як і ми, прагне миру та стабільності" , - сказав прем'єр Молдови.

Речан зазначив, що Росія веде гібридну та інформаційну війну, проводячи пропаганду, дезінформацію та просуваючи певні провоєнних наративи. При цьому політик переконаний, що Кремлю не досягти успіху.

Прем'єр Молдови також нагадав, що його країну також значною мірою захищає система ППО України.