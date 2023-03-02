Погода в Україні на 2 березня: Невелика хмарність, місцями до 10° тепла

Сьогодні, 2 березня, у більшості областей України очікується потепління, на півдні країни стовпчики термометрів досягнуть 10° тепла. Температура в Києві близько 2-4° тепла. Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру, повідомляє Ділова столиця.

Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, у Карпатах до 10° морозу; вдень 1-6° тепла, у південній частині та на Закарпатті 5-10° тепла", - пишуть синоптики.

На Київщині без опадів, вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура в області вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла; по Києву вночі 2-4 ° морозу, вдень 3-5 ° тепла.