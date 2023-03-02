Ситуація на фронті на ранок 2 березня: інформація Генштабу

Основні зусилля російські війська зосереджують на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах. За добу 1 березня українські захисники відбили понад 170 атак противника за вказаними напрямками. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

Загалом російські окупанти завдали 14 ракетних ударів по цивільних об'єктах на Харківщині, Полтавщині та Донечині. Є поранені серед мирного населення, пошкоджені житлові багатоповерхівки та приватні будинки. ". Ударні дрони збиті. Ворог здійснив 58 обстрілів із реактивних систем залпового вогню" , - зазначили у відомстві.

Крім того, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках формування наступальних угруповань ворога не виявлено. За добу супротивник обстріляв населені пункти Єлине та Баранівка Чернігівської області; Рожковичі, Старикове, Гірки, Атинське, Стукалівка, Будки, Волфіно, Тур'я, Грабовське Сумської області та Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілка, Червоне, Тернова, Охрімівка, Потихонове, Дворічна та Кондрашівка на Харківщині. Застосував БПЛА з бойовим навантаженням неподалік Бударок Харківської області.

У прикордонних районах Білгородської області російські війська продовжують інженерне обладнання місцевості, що встановлює протитанкові загородження.

На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог вів наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна та Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області. Успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Масютівка, Лиман Перший, Куп'янськ, Кислівка Харківської області; Куземівка, Макіївка, Кремінна, Білогорівка, Діброва в Луганській області та Званівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступати, штурмує Бахмут. Українські захисники відбили атаки в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут та Іванівське. Ворожі обстріли зазнали Бондарного, Залізнянського, Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Іванівського, Клещіївки, Часів Яру та Нью-Йорка Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Кам'янка, Північне, Водяне, Невельське та Мар'їнка. Обстріляв райони населених пунктів Авдіївка, Ластівчине, Бердичі, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка, Георгіївка, Богоявленка, Велика Новосілка та Ненудне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється, на окремих ділянках намагається створити умови для переходу до наступу. Здійснив артилерійські обстріли понад 45 районів населених пунктів. Серед них – Мала Токмачка та Новоандріївка Запорізької області, а також Добра Надія, Нікополь, Зміївка, Козацьке, Новосілка, Інженерне, Білозерка, Дніпровський та місто Херсон.

За даними Генштабу, українська авіація за добу 1 березня завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Українські захисники збили безпілотний ворожий літальний апарат типу "Орлан-10". Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 1 район зосередження противника, 2 склади боєприпасів та 3 інші важливі об'єкти ворога.

У Генштабі додали, що рівень загрози завдання російськими окупантами ракетних ударів дуже високий по всій території України.